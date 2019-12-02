Курс валют в Беларуси 2 декабря: доллар и евро продолжили рост, а вот рубль – остановился

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Белорусская валютно-фондовая биржа по итогам прошедших в понедельник, 2 декабря, торгов обновила информацию о курсе валют в Беларуси. Такая информация появилась на сайте БВФБ.

Если коротко, то стоимость инвалют по отношению к белорусскому рублю изменилась не критично. Однако на бирже констатируют: доллар и европейская валюта пошли в рост, а вот за российские рубли дают уже меньше, чем на прошлой неделе.

Актуальная стоимость одного доллара на второе декабря: 2,1105 белорусского рубля. «Зеленый» потяжелел на 0,0019 рубля.

Евро также «прибавил» в весе, но уже на 0,0044 рубля и теперь стоит 2,3251 белорусского рубля за одну единицу евровалюты.

А вот курс российского рубля «взял курс» на снижение. Сотня рублей РФ подешевела на 0,014 рубля и теперь стоит 3,2767 рубля.

Таким образом, белорусский рубль потерял свою позицию в отношении двух основных дензнаков валютной корзины.