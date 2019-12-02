В Гродно у пенсионерки в «чёрную пятницу» украли в ТЦ таксу в комбинезоне

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В дни скидочных распродаж жительница областного центра едва не лишилась любимого питомца, о происшествии сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Так 69-летняя горожанка пришла в ТЦ в Гродно на улице Дубко за покупками. С собой женщина привела домашнюю таксу. Собаку она оставила у входа в маркет, привязав к скамеечке. Но выйдя на улицу спустя полчаса не обнаружила животное и сразу же позвонила в милицию.

Найти похитителя таксы удалось по горячим следам. Камера видеонаблюдения у торгового центра зафиксировала неизвестного мужчину. Злоумышленник сначала присел на лавочку рядом с собакой, погладил ее, а потом отвязал поводок и ушел в сторону «стройки».

– Похищение таксы совершил 49-летний работник одной из строительных организаций. Мужчина был в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. Как сказал следователю: решил, что собака замерзла и забрал с собой, так как с детства любит животных, – пояснили в пресс-службе.

Похищенного домашнего любимца строитель увел в свою же бытовку, снял комбинезон, ошейник, а потом продолжил «возлияния». В какой-то момент дверь в помещение оказалась не запертой, и такса тут же сбежала.

– Собака сама прибежала домой. А сотрудники угрозыска позже обнаружили вещдоки: ошейник и собачий комбинезон в бытовке гродненца. Мужчине грозит уголовная ответственность за кражу собаки, – констатировали в УВД.