2019-12-02T19:38:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Светлогорске мама-декретница с подружкой спрятала в коляске с ребенком товаров на 300 рублей и попыталась сбежать

Злоумышленниц задержала охрана магазина
Надежда БУТОВИЧ
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"На дело" нерадивые покупательницы пришли с маленькими детьми. Фото: МВД."На дело" нерадивые покупательницы пришли с маленькими детьми. Фото: МВД.
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ЧП случилось в одном и крупных светлогорских магазинов в пятницу, 29 ноября. В торговой точке с поличным поймали двух воровок, одна из которых оказалась молодой мамой в декрете. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Охранники магазина в Светлогорске задержали молодых женщин и нажали тревожную кнопку, а сами принялись тем временем выгружать из коляски товары, которые прошли мимо чека. «Закупка» у вороватых подружек была основательной: продукты, сковородка, несколько зонтиков, белье, подгузники и еще товары. Сумма украденного без малого составила практически месячное пособие на ребенка до трех лет: 300 рублей.

– В магазин воровки пришли с маленькими детьми. Прикрываясь ими напихали в коляску массу товаров. Нерадивых покупательниц, 24- и 22-летних горожанок, задержали с поличным. Против обоих возбуждены уголовные дела по обвинению в покушении на кражу. Одна из женщин уже имеет судимость за хулиганство, – подытожили в пресс-службе МВД.

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