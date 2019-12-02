«Предстателем был 3 года, а грозит – 15»: в Витебске на скамье подсудимых бывший глава Браславского района с супругой

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В Витебске начались судебные слушания по уголовным делам против бывшего председателя райисполкома Браслава, сообщила belta.by.

На скамье подсудимых супружеская пара: муж – бывший глава района, супруга – ранее работала начальником отдела экономики. В понедельник, 2 декабря, в облсуде прошло первое слушание. Жену председателя обвиняют по трем уголовным статьям, ее муж фигурирует по шести уголовным правонарушениям. Коррумпированным чиновникам вменяются превышение служебных полномочий, получение и дача взяток, соучастие в преступлениях, отмывание (легализация) средств, полученных преступным путем и так далее.

Известно, что районную власть обвиняемый Владимир Драневский возглавлял примерно 3 года, однако за его деяния на посту может лишиться свободы на срок до 15 лет. Под стражу обвиняемые были заключены в июне 2018 года. Обвинение считает, что общая сумма взяток – примерно 28 тысяч евро.

Судебные заседания продолжатся.