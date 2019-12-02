Брестской, Гродненской и Минской областям президентским указом сократили площади

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В Госкомитете по имуществу сообщили о вступлении в законную силу указа Александра Лукашенко под номером 104, принятого еще в марте 2019 года.

Как уточнялось ранее, принятые около 60 лет назад границы областей в Беларуси потеряли свою актуальность, дословно: «границы перестали совпадать с твердыми контурами местности». Поэтому было решено изменить районные и областные границы, а также «контур» Жодино.

Первыми изменились облики Брестчины, Гродненщины и Минщины. Каждая из этих областей немного потеряла в объеме. Так от Гродненской области «отрезали» 344 гектара, от Гродненской – 199 га, от Минской – 1780 гектаров. В соотношении с общей площадью эти «земельные наделы» совсем незначительные: от 0,01 до 0,04 процентов.

Самым крупным изменением стал «переезд» деревни в Лидском районе. С 1 декабря Корытницу отнесли к соседнему Дятловскому району, так как этот райцентр находится ближе.

– Сейчас пространственную информацию сформировали на три области и 55 районов (16 – на Брестчине, 22 – Минсчине и 17 – Гродненщине). Дополнительно вносились коррективы и в границы сельсоветов. Запланировано «уточнить» в Беларуси границы и оставшихся областей, – добавили в Госкомитете.