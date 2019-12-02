Мужчина ранее судимый за убийство и разбой застрелил из ружья родного брата

В доме в Красноселье произошло братоубийство. Фото: УСК по Могилевской области.

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На Могилевщине расследуется убийство 38-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе областного УСК.

Трагедия произошла в городском поселке Краснополье в субботу, 03 ноября. В поселке под одной крышей проживала женщина с двумя великовозрастными сыновьями: 38- и 37-летними братьями. Младший сын сельчанки не отличался примерным поведением, в 2017 году вышел на свободу, после отбывания наказание за убийство и разбой.

– Ночью между братьями произошла ссора. В ходе конфликта рецидивист схватился за охотничье ружье (Прим.: незарегистрированное) и убил старшего брата одним выстрелом грудь. Мужчина скончался на месте убийства от полученных ран, – пояснили в пресс-службе.

Подозреваемого задержали и допросили, с места происшествия были изъяты оружие и боеприпасы. Продолжается расследование, назначены экспертизы.