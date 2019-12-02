2019-12-02T21:54:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Смертельное ДТП в Минском районе: отбойник прошил Renault насквозь, водитель погиб

Правоохранители выясняют причину аварии
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель пришлось деблокировать, он скончался на месте ДТП не приходя в себя. Фото: МВД.Водитель пришлось деблокировать, он скончался на месте ДТП не приходя в себя. Фото: МВД.
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Страшная авария произошла под Минском на автотрассе М14 в понедельник, 2 декабря. Подробности дорожно-транспортного происшествия в Минском районе сообщили в пресс-службе МВД в официальном Telegram-аккаунте.

Днем, около 12.20 часов на 32 километре автодороги МКАД-2 в ДТП попал 49-летний водитель на «Рено Меган Сценик». По какой-то причине мужчина не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение автотрассы. Отбойник вошел в салон через капот, а вышел – в крышке багажника, то есть прошил легковушку насквозь.

– Барьерным ограждением был травмирован водитель иномарки. Чтобы извлечь пострадавшего из салона авто потребовалась помощь спасателей. Однако после того как сотрудники МЧС деблокировали водителя, мужчина скончался, так и не приходя в сознание, – прокомментировали в пресс-службе.

На месте трагедии также работали представители ГАИ, СК, Госкомитета судэкспертиз и медики. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

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