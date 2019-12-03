2019-12-03T09:09:23+03:00
Спорт
КП Беларусь

Месси в шестой раз выиграл «Золотой мяч» и обошел Роналду

Португалец даже не приехал на церемонию
Захар ПЛАТОНОВ
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Лионель Месси и его "Золотые мячи". Фото: twitter.com/FCBarcelonaЛионель Месси и его "Золотые мячи". Фото: twitter.com/FCBarcelona
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Аргентинский нападающий «Барселоны» в шестой раз получил «Золотой мяч» (один из главных индивидуальных призов в футболе). По сути, журнал France Football назвал его лучшим футболистом года.

В этом году Месси выиграл чемпионат Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где драматично уступил «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

Всего за год Месси забил 54 мяча, сделал 23 голевые передачи.

В последние годы Месси конкурирует с португальцем Криштиану Роналду, у которого пять «Золотых мячей». На этот раз португалец даже не приехал на церемонию награждения (видимо, из-за того, что знал, кто станет победителем).

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