Погода в Беларуси: декабрь будет теплее обычного

Скоро можно будет кататься на санках. Если не помешает оттепель. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Первый месяц зимы начался с заморозков. Но, по прогнозам синоптиков, вскоре в Беларусь придут теплые воздушные массы атлантического происхождения. Это значит, что будет потепление. Во второй половине декабря будет изменчивая погода: похолодания будут сменяться оттепелями. Специалисты отмечают, что декабрь будет теплее, чем обычно - на 1 градус выше климатической нормы (климатическая норма - от минус 1,3 на юго-западе до 4,7 градуса мороза на северо-востоке страны). А вот осадки - в пределах нормы последних лет, сообщает belta.by.

Напомним, ноябрь этого в Беларуси тоже выдался теплее, чем обычно.

Теплый ноябрь в Беларуси: во многих городах обновлены температурные рекорды.