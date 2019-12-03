2019-12-03T10:17:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси: декабрь будет теплее обычного

Похолодания будут сменяться оттепелями
Захар ПЛАТОНОВ
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Скоро можно будет кататься на санках. Если не помешает оттепель.Скоро можно будет кататься на санках. Если не помешает оттепель.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Первый месяц зимы начался с заморозков. Но, по прогнозам синоптиков, вскоре в Беларусь придут теплые воздушные массы атлантического происхождения. Это значит, что будет потепление. Во второй половине декабря будет изменчивая погода: похолодания будут сменяться оттепелями. Специалисты отмечают, что декабрь будет теплее, чем обычно - на 1 градус выше климатической нормы (климатическая норма - от минус 1,3 на юго-западе до 4,7 градуса мороза на северо-востоке страны). А вот осадки - в пределах нормы последних лет, сообщает belta.by.

Напомним, ноябрь этого в Беларуси тоже выдался теплее, чем обычно.

Теплый ноябрь в Беларуси: во многих городах обновлены температурные рекорды.

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