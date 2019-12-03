Во вторник в Минске разыграют крупные призы

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Уже сегодня, 3 декабря, состоится розыгрыш 134-го тура игры «Удача в придачу!». И для кого-то начало этой зимы запомнится фейерверком эмоций. Ведь на кону - тысячи денежных призов, включая крупные суммы 20 000, 30 000, 40 000 и 50 000 рублей! Кто может претендовать на победу? Обладатели игровых кодов, начисленных за покупки в магазинах «Евроопт», «Хит!» или в онлайн-гипермаркете «Е-доставка» с 18 ноября по 1 декабря.

Главный приз 134-го тура в студии игры в столичном гипермаркете «Евроопт» на улице Казимировской, 6 поможет разыграть певица Анастасия Тиханович.

Смотрите розыгрыш в прямом эфире на телеканале ОНТ или заходите на сайт evroopt.by и на официальные странички «Евроопт» в социальных сетях! Начало - в 18.20, не пропустите!

Желаем удачи!