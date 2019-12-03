2019-12-03T11:51:11+03:00
Политика
КП Беларусь

Президент Сербии Вучич: «Надо увеличить товарооборот с Беларусью до $500 млн»

Политик отметил, что в этом году Минск посетило 9 тысяч туристов из Беларуси
Захар ПЛАТОНОВ
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Александр Лукашенко и Александр Вучич в аэропорту Белграда. Фото: belta.byАлександр Лукашенко и Александр Вучич в аэропорту Белграда. Фото: belta.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает визит в Республику Сербию. Глава Сербии Александр Вучич отметил, что это хороший импульс для развития отношения двух стран.

По его словам, в 2018 году Сербия и Беларусь на 38% увеличили товарооборот:

- Верю, что в этом году получится $160 млн, но и этого недостаточно. Мы должны работать и пытаться поставить перед собой цель, чтобы товарооборот достиг цифры в $500 млн. Думаю, что во всех сферах общественной жизни мы можем открывать новые области.

Вучич также отметил, что благодаря прямому авиасообщению Белград - Минск развивается туризм между двумя странами и бизнес-контакты.

- Минск в этом году посетило около 9 тыс. сербских туристов. Полагаю, мы можем достичь и цифры в 20 тыс. В Белграде тоже выросло число белорусских туристов, - отметил Вучич и добавил: - Мы полностью открыты и готовы принять всех иностранных инвесторов, которые хотят участвовать в приватизации в Сербии, - цитирует Александра Вучича "Беларусь 1".

Также глава Сербии вспомнил 1999 год: тогда государство на Балканах подверглось бомбардировкам, положение было крайне сложным. Александр Лукашенко был одним из немногих политиков, кто приехал в тогда еще Югославию, предложил любую помощь.

- Сербы никогда этого не забудут, - сказал Вучич.

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