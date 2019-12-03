В Минске пассажиру, желавшему купить билет, водитель автобуса показал фигу

Не было сдачи с 10 рублей, дальше слово за слово - и страсти накалились [видео]

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Необычная история случилась еще в конце ноября, огласку она получила недавно. Минчанин Александр Ю. (так он позиционирует себя на канале в YouTube, где рассказал о случае) ехал на автобусе маршрута 73. Проездной у него закончился, на остановке хотел купить билет у водителя. В наличии не было купюр меньше 10 рублей.

- Водитель ответил, что сдачи нет, и предложил ехать «по факту». Я спросил, что это значит, на что получил ответ: «Нужно было в школе учиться, чтобы не задавать тупые вопросы», - пишет Александр Ю.

Дальше он сфотографировал карточку водителя с его данными. Затем, по словам пассажира, водитель повысил тон и показал конструкцию из трех пальцев (фигу). Словесная перепалка продолжилась уже в салоне автобуса, куда направился водитель. Это пассажир снимал на видео, которое опубликовал в YouTube.

- Ты вывел из себя, на вы я уже разговаривать не буду, - говорил водитель.

Судя по голосам за кадров, некоторые поддерживали водителя.

Пассажиру предложили покинуть салон (что он и сделал), а также пригрозили вызвать "102".

Сейчас этот случай разбирают в «Минсктрансе» и автопарке №6.