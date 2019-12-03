В Барановичах мужчина не хотел идти на работу и решил «заминировать» завод

Сообщение о минировании предприятия в Барановичах: возбуждено уголовное дело. Фото: brest.mvd.gov.by

Теперь ему грозит тюремный срок

Изменить размер текста: A A

2 декабря в 21.17 в милицию Барановичей поступило сообщение о том, что заминирован завод «Атлант». На место прибыли саперы, МЧС, медики, правоохранительные органы.

Для обеспечения безопасности эвакуировали 150 человек. В ходе исследования здания специалисты не нашли взрывчатые предметы. В 23.15 предприятие продолжило работу.

Правоохранители оперативно установили, что звонок с информацией о «минировании» поступил с городского телефона в Барановичах. Это сделал 43-летний мужчина, рабочий завода. Его задержали, после медицинского освидетельствования установлено: в выдыхаемом воздухе концентрация алкоголя 1,8 промилле.

Сам мужчина свой поступок объяснил так: не хотел идти на работу.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК Республики Беларусь ("Заведомо ложное сообщение об опасности").

В милиции напоминают, что по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.