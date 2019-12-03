6 декабря Лукашенко полетит в Сочи на встречу с Путиным

У Лукашенко и Путина предстоит важная встреча. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ожидается, что вскоре они подпишут дорожные карты по интеграции двух государств

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6 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко направится в Сочи, где встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Твиттере написал, что ранее на этот день он договаривался об интервью с Лукашенко.

- Александр Лукашенко сдвинул наше интервью. 6 декабря (в назначенный день) президент Беларуси летит в Сочи. Путин вместо Венедиктова, - написал Венедиктов.

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт ранее говорила о готовящейся встрече.

- Это уже, наверное, не секрет - встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств, - цитирует Эйсмонт РИА Новости.

Вероятно, встреча Лукашенко и Путина состоится 7 декабря, 8 декабря могут быть подписаны дорожные карты по интеграции двух государств.

Председатель организации «Белая Русь» Геннадий Давыдько в эфире СТВ говорил, что 5 декабря Лукашенко сделает историческое заявление:

- 5-го числа глава государства собирает оба созыва [депутатов Палаты представителей]. И, я думаю, он будет делать историческое, программное заявление, и тогда нам будет понятна еще больше степень ответственности и та задача, которую нам предстоит выполнять.

Сейчас Лукашенко находится с визитом в Сербии.