2019-12-03T14:19:32+03:00
Общество
КП Беларусь

На 4 декабря в Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы

Погода вновь готовится протестировать устойчивость пешеходов
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В начале декабря гололед не дает расслабиться даже при прогулке по городу.В начале декабря гололед не дает расслабиться даже при прогулке по городу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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На прошлой неделе из-за гололедицы участились ДТП на автодорогах. Пешеходы падали на тротуарах.

Гололед сбил белорусов с ног: после скользкого вечера в травмопункты обратились 408 человек - в два раза больше, чем обычно!

Белгидромет сообщает: 4 декабря это явление природы возвращается.

В целом днем ожидается пасмурная погода, слабый туман, мокрый снег, переходящий в дождь. Минимальная температура воздуха -1...-6°С, максимальная -1...+4°С.

Сообщение Белгидромета о гололеде 4 декабря 2019 года. Фото: twitter.com/belgidromet

Сообщение Белгидромета о гололеде 4 декабря 2019 года. Фото: twitter.com/belgidromet

Сильный не тот, кто не падал, а тот, кто упал и смог подняться. Смотрите нашу инструкцию, как грамотно падать при гололеде/гололедице.

Падать тоже надо грамотно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Падать тоже надо грамотно.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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