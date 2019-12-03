КП Беларусь
Кому достались крупные денежные призы?
Имена победителей назвали в прямом эфире
Главного победителя помогла определить певица Анастасия Тиханович.
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В Минске сегодня завершился розыгрыш 134-го тура игры «Удача в придачу!». Главного победителя в этот раз помогала определять певица Анастасия Тиханович. Главным счастливчиком, обладателем 50 тысяч рублей стала Анна Абраменко из Минска.
40 тысяч рублей выиграла Екатерина Котченко из деревни Уза Буда-Кошелевского района.
Обладателем 30 тысяч стала Светлана Сасновская из агрогородка Валевачи Червенского района.
А 20 тысяч благодаря покупкам в «Евроопт» выиграла Ирина Чипурко из Минска.
Также сегодня были разыграны и другие денежные призы.
Поздравляем победителей!