Кому достались крупные денежные призы?

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В Минске сегодня завершился розыгрыш 134-го тура игры «Удача в придачу!». Главного победителя в этот раз помогала определять певица Анастасия Тиханович. Главным счастливчиком, обладателем 50 тысяч рублей стала Анна Абраменко из Минска.

40 тысяч рублей выиграла Екатерина Котченко из деревни Уза Буда-Кошелевского района.

Обладателем 30 тысяч стала Светлана Сасновская из агрогородка Валевачи Червенского района.

А 20 тысяч благодаря покупкам в «Евроопт» выиграла Ирина Чипурко из Минска.

Также сегодня были разыграны и другие денежные призы.

Поздравляем победителей!