2019-12-03T15:16:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Семейная трагедия под Минском: сын убил отца, который с ножом бросился на него и его мать

В ходе борьбы парень смог выхватить нож и нанес удары отцу. Младший сын помогал раненой матери
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Место происшествия. Фото: пресс-служба Следственного комитетаМесто происшествия. Фото: пресс-служба Следственного комитета
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В одной из квартир дома в поселке Юбилейный Минского района 2 декабря около 22.30 произошел семейный конфликт, завершившийся трагедией. Между 44-летним мужчиной, его женой и 22-летним сыном разгорелась ссора. В процессе выяснения отношений они вышли в подъезд. Там мужчина, который к тому же был пьян, нанес жене несколько ударов ножом и направился в сторону сына.

Между отцом и сыном началась борьба, 22-летний парень смог забрать оружие и сделал им несколько ударов. Полученные раны оказались смертельными - 44-летний мужчина скончался. Раненую женщину направили в больницу.

Следственно-оперативная группа осмотрела квартиры и подъезд дома, изъяла орудие преступления. В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (покушение на убийство). Также допросили потерпевшую, свидетелей - соседей семьи и 14-летнего сына, который оказывал помощь матери до приезда медиков.

Следователи в том числе будут устанавливать, не превысил ли 22-летний сын пределы необходимой обороны. Для этого проведут комплексные судебно-психологические экспертизы, сообщает Следственный комитет.

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