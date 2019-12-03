Семейная трагедия под Минском: сын убил отца, который с ножом бросился на него и его мать

Изменить размер текста: A A

В одной из квартир дома в поселке Юбилейный Минского района 2 декабря около 22.30 произошел семейный конфликт, завершившийся трагедией. Между 44-летним мужчиной, его женой и 22-летним сыном разгорелась ссора. В процессе выяснения отношений они вышли в подъезд. Там мужчина, который к тому же был пьян, нанес жене несколько ударов ножом и направился в сторону сына.

Между отцом и сыном началась борьба, 22-летний парень смог забрать оружие и сделал им несколько ударов. Полученные раны оказались смертельными - 44-летний мужчина скончался. Раненую женщину направили в больницу.

Следственно-оперативная группа осмотрела квартиры и подъезд дома, изъяла орудие преступления. В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (покушение на убийство). Также допросили потерпевшую, свидетелей - соседей семьи и 14-летнего сына, который оказывал помощь матери до приезда медиков.

Следователи в том числе будут устанавливать, не превысил ли 22-летний сын пределы необходимой обороны. Для этого проведут комплексные судебно-психологические экспертизы, сообщает Следственный комитет.