2019-12-03T16:02:33+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилеве 9-месячного ребенка выбросили из окна, пока мать ходила за алкоголем

Следователи предъявили обвинения родственникам малыша
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Место происшествия: в Могилеве возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 9-месячного ребенка. Фото: sk.gov.byМесто происшествия: в Могилеве возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 9-месячного ребенка. Фото: sk.gov.by
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2 декабря в милицию Могилева поступило сообщение: 9-месячного мальчика с телесными повреждениями доставили в больницу. Малыша, выпавшего с балкона первого этажа, увидел случайный прохожий. Мужчина вызвал медиков и укутал ребенка в куртку.

Следственно-оперативная группа прибыла по месту жительства ребенка и установила, что в тот день отец мальчика был на работе, а мать принимала гостей, с которыми распивала спиртное. Когда женщина со старшим ребенком и двоюродной сестрой ушли в магазин за «догонкой», в квартире оставались ее двоюродный брат, который спал, и его 45-летняя мать. Женщина находилась в состоянии настолько сильного алкогольного опьянения, что была не в состоянии рассказать, как ребенок оказался на улице.

Следователи и эксперты после осмотра и анализа места происшествия пришли к выводу, что самостоятельно выпасть из балконного окна ребенок не мог. В настоящий момент 9-месячный мальчик остается в реанимационном отделении, ему оказана вся необходимая помощь. Состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное, угроз для жизни нет.

45-летняя женщина и ее 23-летний сын, которые оставались в квартире в момент происшествия, задержаны по подозрению в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.14, п. 2 ч. 2 ст.139 (покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Расследование продолжается, сообщает Следственный комитет.

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