Министр финансов: «Средняя зарплата бюджетника в 2020 году превысит 920 рублей»

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Министр финансов Максим Ермолович сообщил размер зарплат в бюджетном секторе в 2020 году.

- Мы рассчитываем, что среднемесячное увеличение заработной платы составит около 80 рублей в расчете на одного бюджетника по сравнению со средней заработной платой текущего года. В целом же средняя зарплата бюджетника в следующем году превысит 920 рублей, - сказал Максим Ермолович в Совете Республики, передает belta.by.

Министр добавил, что опережающими темпами хотят повышать зарплату в здравоохранении, также есть планы повышать зарплаты в сфере образования. По его словам, в предыдущие годы зарплаты бюджетников отставали от темпов роста зарплаты в целом в экономике.

Стоит задача обеспечить соотношение зарплаты в бюджетном секторе и средней заработной платы в стране не ниже 80%. Ранее Ермолович говорил, что на целевое соотношение помешал выйти лишь ускоренный рост зарплаты в экономике.

Также в планах выделить 2 миллиарда рублей на поддержку ФСЗН.