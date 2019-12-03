Сотрудники МЧС в Городокском районе спасли лося, провалившегося под лед

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В начале декабря спасателям города Городка директор районного общества охотников и рыболовов сообщил, что под лед на озере Черново, возле деревни Лука провалился лось. Прибывшие на место спасатели увидели, что животное находится на расстоянии 250 м от берега. Животное не могло самостоятельно выбраться на берег. Сотрудники МЧС при помощи гидротермокостюма и доски для спасания помогли лосю выбраться на сушу. Обитатель леса не пострадал и тут же направился в привычную среду обитания.

Лосю помогли выбраться из-подо льда. Фото: mchs.gov.by

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