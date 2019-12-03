2019-12-03T17:42:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Сотрудники МЧС в Городокском районе спасли лося, провалившегося под лед

Сохатый сразу же убежал в лес
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Лось оказался под водой. Фото: mchs.gov.byЛось оказался под водой. Фото: mchs.gov.by
Изменить размер текста:

В начале декабря спасателям города Городка директор районного общества охотников и рыболовов сообщил, что под лед на озере Черново, возле деревни Лука провалился лось. Прибывшие на место спасатели увидели, что животное находится на расстоянии 250 м от берега. Животное не могло самостоятельно выбраться на берег. Сотрудники МЧС при помощи гидротермокостюма и доски для спасания помогли лосю выбраться на сушу. Обитатель леса не пострадал и тут же направился в привычную среду обитания.

Лосю помогли выбраться из-подо льда. Фото: mchs.gov.by

Лосю помогли выбраться из-подо льда. Фото: mchs.gov.by

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я говорил им, что провалятся!»: 18-летний парень снимал на видео, а потом вытаскивал троих детей из воды

Житель Барановичей заметил возле озера двух мальчиков и девочку и понял, что должен за ними понаблюдать (читать дальше)

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт. «На улице разделась в минус 2 догола, а потом легла перед машиной»: в Минске гуляла обнаженная женщина
Министр финансов: «Средняя зарплата бюджетника в 2020 году превысит 920 рублей»
В Могилеве 9-месячного ребенка выбросили из окна, пока мать ходила за алкоголем
Семейная трагедия под Минском: сын убил отца, который с ножом бросился на него и его мать
На 4 декабря в Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы
6 декабря Лукашенко полетит в Сочи на встречу с Путиным
В Барановичах мужчина не хотел идти на работу и решил «заминировать» завод
В Минске пассажиру, желавшему купить билет, водитель автобуса показал фигу
Президент Сербии Вучич: «Надо увеличить товарооборот с Беларусью до $500 млн»
Во вторник в Минске разыграют крупные призы
Погода в Беларуси: декабрь будет теплее обычного
Месси в шестой раз выиграл «Золотой мяч» и обошел Роналду
Смертельное ДТП в Минском районе: отбойник прошил Renault насквозь, водитель погиб
Мужчина, ранее судимый за убийство и разбой, застрелил из ружья родного брата
Брестской, Гродненской и Минской областям президентским указом сократили площади
«Председателем был 3 года, а грозит - 15»: в Витебске на скамье подсудимых бывший глава Браславского района с супругой
В Светлогорске мама-декретница с подружкой спрятала в коляске с ребенком товаров на 300 рублей и попыталась сбежать
В Гродно у пенсионерки в черную пятницу украли в ТЦ таксу в комбинезоне
Курс валют в Беларуси 2 декабря: доллар и евро продолжили рост, а вот рубль - остановился
Александр Лукашенко поручил разработать планы ответного реагирования на размещение военных контингентов США и НАТО
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти младенца в Бресте
Белорусские хоккеисты примут участие в Матче звезд КХЛ
Нелегалы - милиционерам: «Туристы мы, туристы!»
За выходные на Гомельщине два человека погибли на железной дороге
Взятки - до $868 тысяч. КГБ завершил предварительное расследование дела экс-охранника президента Андрея Втюрина