Минское «Динамо» в день 50-летнего юбилея тренера проиграло «Сочи»

В свой день рождения Крэйг Вудкрофт ждал от подопечных победы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Очередной матч КХЛ минское «Динамо» проводило в гостях с «Сочи». «Зубры» горели желанием прервать серию из трех поражений подряд. И победой поздравить главного тренера Крэйга Вудкрофта с 50-летний юбилеем.

Но на деле разжиться победой не удалось. Уже к середине игры гости проигрывали 0:4. Голевой бросок Дмитрия Знахаренко по итогу стал слабым утешением – поражение 1:4.

- Мне нравится, как некоторые игроки стараются, нравится, как они борются, проявляют характер и стараются побеждать. Но надо, чтобы так вели себя абсолютно все хоккеисты. Нам нужно расти, развиваться, молодым игрокам набираться опыта. Тогда победы будут приходить, - сказал после матча Крэйг Вудкрофт.

Отставание минчан от зоны плей-офф (то есть от восьмого места в Западной конференции) уже 13 очков.

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