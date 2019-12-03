2019-12-03T18:27:13+03:00
Минск
КП Беларусь

Видеофакт. «На улице разделась в минус 2 догола, а потом легла перед машиной»: в Минске гуляла обнаженная женщина

Минчанку, которая предположительно была в нетрезвом состоянии, забрали правоохранители для разбирательств
Надежда БУТОВИЧ
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У предположительно пьяной женщины случилось какое-то помешательство. Фото: стоп-кадр.У предположительно пьяной женщины случилось какое-то помешательство. Фото: стоп-кадр.
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ЧП случилось поздно вечером в белорусской столице в воскресенье, 1 декабря. Первым источником информации стал канал в YouTube, куда очевидец, пользователь под ником Ivan Ivanov выложил сюжет с видеорегистратора.

В ту ночь мужчина на авто проезжал во дворах вблизи минской станции метро «Восток». Внезапно фары осветили силуэт женщины, абсолютно голой. Одежда дамы лежала на краю проезжей части, когда ее осветило подъезжающее авто, она словно испугалась и подняла вещи. Но спустя какое-то время, как очевидцы сообщили агентству «Минск-Новости», продолжила свое обнаженное дефиле, а потом и вовсе улеглась прямо на ледяной асфальт перед заезжающей во двор машиной.

Спустя небольшой промежуток времени на место прибыли патрульные милиционеры и задержали «голую нарушительницу» для дальнейших разбирательств. Уточняется, что в тот вечер на улице было не меньше 2 градусов мороза.

Идет разбирательство, правоохранители произошедшее не комментируют.

1.12.2019. В Минске по улице ходила голая женщина..

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