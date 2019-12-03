Белорусские школьники умнее «одноклассников» из Израиля, Турции, Словакии, Греции, Украины и Казахстана и всего на 5 баллов отстали от россиян

Более грамотными являются подростки, которые ходили в детсады с 2 - 3 лет, и рано отправлялись в школу: в 5 - 6 лет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Школьники около 240 белорусских учреждений образования успешно прошли многоуровневые тест оценки знаний PISA, рассчитанный на 1000 баллов, проинформировала belta.by со ссылкой на замминистра образования Александра Кадлубая.

В тестировании участвовали 15-летние ученики 236 школ, лицеев и гимназий Беларуси, выбранные для тестирования независимой организацией США Westat. Тестирование PISA-2018 (Прим.: Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) проводилось в апреле-мае под контролем национальных и международных наблюдателей на русском и белорусском языках. Материалы исследования включали когнитивный тест (2 часа) и опросник (35 минут).

– В международном тестировании, которое проводится раз в три года, Беларусь принимала участие впервые. Тест-PISA нацелен на три «вектора»: приоритетную – читательскую грамотность, а также математическую и естественно-научную компетентность. Главным образом, исследователи стремились понять и оценить практические умения школьников, их умение применять теоретические знания в жизни, – пояснил представитель министерства.

В итоге у белорусских школьников достойные результаты, считают в Минобразования. У Беларуси – 474 балла (Прим.: из 1000) и 35-36 позиции в мировом рейтинге. Наши школьники обошли сверстников из учебных заведений Израиля, Турции, Словакии, Греции, Украины, Казахстана и Молдовы. Показатели наших детей не отличаются статистически значимо от результатов итальянских, венгерских и литовских школьников и всего на 5 баллов ниже, чем у участников из России.

В целом исследователи пришли к выводу, что уровень читательской грамотности детей зависит от высокого уровня образования родителей. Также хорошие результаты у детей, которые ходили в детсады с 2 - 3 лет, и рано отправлялись в школу: в 5 - 6 лет. В Беларуси, как и в большинстве стран, у девушек более высокие показатели при работе с текстом (нахождение информации, понимание смысла, оценка и осмысление), чем у парней.