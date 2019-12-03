Надышался растворителя и убил пожилую мать за $500: трагедия в Калинковичах

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О расследовании убийства произошедшего на Гомельщине в июле 2019 года, проинформировали в пресс-службе областного УСК.

Известно, что летом в Калинковичи, навестить родную мать приехал 51-летний житель Брестской области. Мужчина отправлялся на заработки в Россию и перед очередной «шабашкой» думал погостить в родительском доме. Конечно, 72-летняя горожанка, работающая преподавательницей в местном медколледже, не прочь была увидеть сына.

Трагедия случилась 2 июля. Приехавший в «родное гнездо» мужчина не собирался сидеть у материнской юбки, он принялся активно навещать друзей и знакомых, во время встреч не обходилось без спиртного. Матери еще накануне он отдал 500 долларов, мол, пускай полежат в сохранности, чтобы не пропить все под чистую. Однако второго числа изрядно выпивший фигурант, еще и надышался растворителем.

– В очумевшем состоянии под веществами и алкоголем пришел к матери и стал требовать деньги – оставленные на хранение 500 долларов. Женщина не отдала пьяному наличку и тогда сын схватился за нож и нанес ей удар в шею, – пояснили в пресс-службе.

Раненая пенсионерка успела выбежать из квартиры и позвала на помощь соседей. Очевидцы оказали ей первую медпомощь и вызвали «скорую» и милицию. Однако спасти женщину не удалось – она погибла от сильной кровопотери.

– Сын потерпевшей имеет среднее медобразование, однако он и не подумал оказать помощь в спасении раненой матери. Подозреваемый был задержан на месте преступления. В девяностых он был судим за изнасилование, кражу и грабеж. Известно, что обвиняемый злоупотреблял алкоголем, был токсикоманом, имеет психическое расстройство, – добавили в УСК.

Следствие по уголовному делу завершено, фигурант признан вменяемым – «мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими». Рецидивиста обвиняют в убийстве заведомо престарелого.