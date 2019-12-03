2019-12-03T19:57:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Надышался растворителя и убил пожилую мать за $500: трагедия в Калинковичах

В убийстве подозревается 51-летний житель Брестчины
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Пьяный токсикоман ударил мать ножом в шею. Фото: УСК по Гомельской области.Пьяный токсикоман ударил мать ножом в шею. Фото: УСК по Гомельской области.
Изменить размер текста:

О расследовании убийства произошедшего на Гомельщине в июле 2019 года, проинформировали в пресс-службе областного УСК.

Известно, что летом в Калинковичи, навестить родную мать приехал 51-летний житель Брестской области. Мужчина отправлялся на заработки в Россию и перед очередной «шабашкой» думал погостить в родительском доме. Конечно, 72-летняя горожанка, работающая преподавательницей в местном медколледже, не прочь была увидеть сына.

Трагедия случилась 2 июля. Приехавший в «родное гнездо» мужчина не собирался сидеть у материнской юбки, он принялся активно навещать друзей и знакомых, во время встреч не обходилось без спиртного. Матери еще накануне он отдал 500 долларов, мол, пускай полежат в сохранности, чтобы не пропить все под чистую. Однако второго числа изрядно выпивший фигурант, еще и надышался растворителем.

– В очумевшем состоянии под веществами и алкоголем пришел к матери и стал требовать деньги – оставленные на хранение 500 долларов. Женщина не отдала пьяному наличку и тогда сын схватился за нож и нанес ей удар в шею, – пояснили в пресс-службе.

Раненая пенсионерка успела выбежать из квартиры и позвала на помощь соседей. Очевидцы оказали ей первую медпомощь и вызвали «скорую» и милицию. Однако спасти женщину не удалось – она погибла от сильной кровопотери.

– Сын потерпевшей имеет среднее медобразование, однако он и не подумал оказать помощь в спасении раненой матери. Подозреваемый был задержан на месте преступления. В девяностых он был судим за изнасилование, кражу и грабеж. Известно, что обвиняемый злоупотреблял алкоголем, был токсикоманом, имеет психическое расстройство, – добавили в УСК.

Следствие по уголовному делу завершено, фигурант признан вменяемым – «мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими». Рецидивиста обвиняют в убийстве заведомо престарелого.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СК: в Пинске расследуют убийство 44-летней женщины, ее убийце грозит смертная казнь
МАРТ о росте тарифов на ЖКУ в 2020 году: «Не больше, чем на $5»
Дизайнер Владимир Цеслер представил символ нового 2020 года: не поверите, но вы сможете его скопировать сами в два счета!
В Гомельском районе в сгоревшем дом обнаружены тела пожилой матери и ее сына
Лукашенко о Dana Holdings: «Для сербов - пожалуйста!»
Белорусские школьники умнее «одноклассников» из Израиля, Турции, Словакии, Греции, Украины и Казахстана и всего на 5 баллов отстали от россиян
Кому достались крупные денежные призы?
Видеофакт. «На улице разделась в минус 2 догола, а потом легла перед машиной»: в Минске гуляла обнаженная женщина
Сотрудники МЧС в Городокском районе спасли лося, провалившегося под лед
Министр финансов: «Средняя зарплата бюджетника в 2020 году превысит 920 рублей»
В Могилеве 9-месячного ребенка выбросили из окна, пока мать ходила за алкоголем
Семейная трагедия под Минском: сын убил отца, который с ножом бросился на него и его мать
На 4 декабря в Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы