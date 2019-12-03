Лукашенко о Dana Holdings: «Для сербов - пожалуйста!»

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В Сербии работают сборочные производства белорусских тракторов (выпускают в год по 450 штук) и автобусов (в 2016-2018 годах собрали 140 штук). Также на слуху - громкие проекты сербов в Беларуси. Принадлежащая сербам компания Dana Holdings строит «БК Капитал», «Маяк Минска» и «Минск-Мир». Однако, по мнению политологов, у этих инвестиций очень большая политическая составляющая. А вот что об этом рассказал сам Лукашенко о компании Dana Holdings:

- Приехали, когда у вас непростые были времена. Приехали, попросили. Говорю: для сербов - пожалуйста. Это одна из успешнейших и наверно одна из богатейших фирм нашей планеты, которая создает чудо. Чудесные образцы в строительной отрасли. И мы поручили им создать самую продвинутую и современную зону, может быть, и в Европе - «Минск-Мир», где будет построен и финансовый центр, и офисные помещения. Туда уже пришли и с Ближнего Востока, и из Европы инвесторы - готовы с ними сотрудничать. Они строят центр Минска фактически, - цитирует президента Беларуси государственное агентство Сербии Tanjug. Интересно, что эти слова Александра Лукашенко в сообщения белорусской пресс-службы президента не вошли.