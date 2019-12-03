2019-12-03T20:29:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомельском районе в сгоревшем дом обнаружены тела пожилой матери и ее сына

К трагедии могла привести непотушенная сигарета [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Во внешне нежилом доме без электричества проживала пенсионерка с безработным сыном. Фото: УМЧС по Гомельской области.Во внешне нежилом доме без электричества проживала пенсионерка с безработным сыном. Фото: УМЧС по Гомельской области.
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Пожар случился во вторник, 3 декабря, на территории Гомельского района. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМЧС.

Перепуганные соседи позвонили в «скорую» и сообщили, что в агрогородке Мичуринская горит жилой дом. Прибывшие в агрогородок на улицу Шоссейную спасатели увидели задымление, а внутри жилища – тела двух человек.

– Около 11.15 часов на место прибыли сотрудники МЧС. Задымление было несильным, пожар был внутри дома. Во время разведки пожарные в одной из комнат на полу нашли тело хозяйки дома, 65-летней пенсионерки, в другой комнате на кровати лежал погибший 34-летний сын женщины. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован, – уточнили в пресс-службе.

Известно, что семья проживала в кирпичном не электрифицированном доме. Женщина – пенсионерка, сын – безработный. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения. Точную причину пожара установят в ближайшее время.

03 12 2019 пожар в а г Мичуринская Гомельский район.

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