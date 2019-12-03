Дизайнер Владимир Цеслер представил символ нового 2020 года: не поверите, но вы сможете его скопировать сами в два счета!

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Совсем скоро наступит новый 2020 годы, который китайский календарь «объявил» годом металлической Крысы (Прим: или Мыши, кому кто больше импонирует). Новогодний символ не обошел стороной и белорусский художник и дизайнер – Владимир Цеслер, который в своем Инстаграме представил символ нового года.

Итак, по мнению Цеслера – в качестве логотипа 2020 года лучше всего подходит елочка, но не простая, а сырная – животное года ведь надо задобрить! Что ж, фудблогеры радостно потирают руки: с «дырявыми» елками они будут не только в новогоднем, но и в модно-дизайнерском тренде.

Комментаторы под постом Цеслера разделилась на два лагеря. Одни восторженно подписали сырно-елочную публикацию: «Шикарно!», «Невероятно», «Все новогодние посты гениальные». А другие же усомнились: «Слишком очевидно».

Ни на хвалебные, ни на критические замечания творец не отвечает и продолжает визуализировать приходящий год. Во вторник, 3 декабря, он порадовал подписчиков еще одним новогодним постом, на этот раз осмыслив по-новому известную басню Крылова «Ворона и лисица». Правда, в дизайнерском варианте бог послал кусочек сыра совсем не вороне...