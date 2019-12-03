МАРТ о росте тарифов на ЖКУ в 2020 году: «Не больше, чем на $5»

Сильного подорожания коммунальных услуг в 2020 году не должно произойти. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стоимость тарифов за жилищно-коммунальные услуги в новом году в Беларуси не должна «подскочить»

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На данный момент в Беларуси ряд ведомств прорабатывают законопроект о ЖКУ. Об этом belta.by сообщила, ссылаясь на Ивана Вежновца, первого замминистра антимонопольного ведомства.

В МАРТ считают, что в наступающем 2020 году тарифы жилищно-коммунальных услуг поднимутся в цене на 5 долларов в эквиваленте (Прим.: около 10,5 белорусского рубля).

– На данный момент подготавливается соответствующий проект указа. Согласно документу рост тарифов в будущем году произойдет, но предположительно, не более чем на 5 долларов США, как это и предусматривает законодательство, – пояснил первый зам главы МАРТ.

Известно, что в разработке законопроекта участвуют не только специалисты антимонопольного министерства, но сотрудники Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства финансов и Минэнерго.

В ближайшее время документ вынесут на рассмотрение Александра Лукашенко. Указ о тарифах ЖКУ должен быть подписан в декабре, чтобы обрести законную силу с 1 января 2020 года.