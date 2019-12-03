СК: в Пинске расследуют убийство 44-летней женщины, ее убийце грозит смертная казнь

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На Брестчине расследуется трагическая гибель 44-летней жительницы Пинска. Об этом пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном аккаунте в Telegram.

Тело погибшей женщины было обнаружено в ее квартире в Пинске. Как сообщают следователи, трагедия произошла 22 ноября. Известно, что на смерть жертвы была насильственной, эксперты обнаружили соответствующие травмирующие следы на теле.

– Возбуждено уголовное дело. В убийстве горожанки подозревается ее бывший супруг. Мужчина задержан и находится под следствием, – проинформировали в пресс-службе.

Подозреваемому в совершении преступления предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Расследование преступления еще не завершено.

Мужчине предъявили обвинение по второй части 139 статьи УК Беларуси, ему грозит наказание от 8 до 25 лет заключения, пожизненное заключение или смертная казнь. Сообщается также, что расследование подробностей жестокого убийства передано сотрудникам областного управления Следственного комитета.