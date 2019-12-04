6 лет колонии усиленного режима: суд вынес приговор за потасовку с соседом

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Конфликт произошел в начале мая в Речице. На площадке одного из многоквартирных домов повздорили два соседа - один из них курил, а второму не нравилось, что сигаретный дым тянуло в его квартиру. 25-летний мужчина сделал курильщику замечание, но вместо мирного разговора завязалась потасовка. Парень не менее 5 раз ударил своего оппонента в область головы, туловища и конечностей. Лупил руками и ногами, а роковым оказался удар в грудь: после него 52-летний мужчина упал на спину на лестничный марш и ударился затылком о ступени.

Медики доставили пострадавшего в Речицкую ЦРБ с черепно-мозговой травмой, но через два дня он умер, не приходя в сознание.

Суд признал рукоприкладчика виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

- Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, - информирует belta.by.