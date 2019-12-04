Буйный пациент из-за ревности отлупил врача и разгромил рентген-кабинет

Изменить размер текста: A A

18 октября в агрогородке Пограничная в Каменецком районе проводили плановую флюорографию. Для этих целей туда прибыл передвижной рентген-кабинет, доктор работал внутри, а его помощница записывала желающих пройти обследование на улице. Но около полудня возле автомобиля нарисовался «ухажер» - местный житель, который внезапно испытал прилив нежности к помощнице врача. Сначала он начал флиртовать с девушкой, а затем стал настойчиво хватать ее за руки.

Чтобы избавиться от излишне назойливого поклонника, врач позвал помощницу в кабинет. Но это лишь разъярило сельчанина: он потребовал немедленно впустить его в кузов, а потом перешел к более агрессивным мерам - бросился на доктора с кулаками. Дебошир порвал медработнику халат и причинил телесные повреждения. Возможно, он и дальше продолжил бы выпускать пар, но прохожие оттащили хулигана от врача.

Но и это сельчанина не остановило. Он ворвался в рентген-кабинет, заперся изнутри и продолжил хулиганить, вымещая ярость на электрооборудовании. Итог - пришлось вмешаться сотрудникам милиции. 43-летнего «пациента» задержали, а по данному факту возбудили уголовное дело. Хулигану грозит до 3 лет тюрьмы, сообщает телекомпания «Варяг».