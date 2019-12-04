Автобус с белорусами столкнулся с грузовиком в Подмосковье

Автобус с белорусами попал в ДТП в Подмосковье Фото: Сергей ГАПОН

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ДТП произошло около 11 часов вечера на федеральной трассе М1 в городском округе Одинцово Московской области. На 24-м километре Минского шоссе автобус, следующий из Гродно в Кострому, столкнулся с грузовиком. Причины аварии устанавливаются.

Всего в автобусе находилось 48 человек. В результате столкновения восемь пассажиров получили травмы. Им оказали медицинскую помощь, а двух человек доставили в больницу.

Всем пассажирам предоставили для отдыха гостиницу «Матвеевское», которая находится в километре от места ДТП. В Кострому люди отправятся на резервном автобусе. Известно, что транспортное средство принадлежит «Русскому национальному балету «Кострома», передает «РИА Новости».