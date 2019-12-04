2019-12-04T11:36:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Суд вынес приговор мужчине, который облил жену керосином и собирался поджечь

Это был уже второй факт угрозы убийством. Женщина успела спрятаться с зажигалкой
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Когда жена заперлась в комнате, муж намеревался поджечь дверьКогда жена заперлась в комнате, муж намеревался поджечь дверьФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Случай домашнего насилия, едва не закончившийся трагедией, произошел весной в Новополоцке. Инвалид II группы решил сжечь свою жену. Он облил ее керосином, но, пока искал огонь, женщина сумела схватить куртку с зажигалкой в кармане и закрыться в другой комнате. Супруга это не остановило: он отправился на поиски спичек, чтобы поджечь дверь. За это время женщина успела вызвать правоохранителей, которые и предотвратили беду.

Этот инцидент оказался уже вторым в жизни новополочанина. Ранее он также был судим за угрозу убийством жене с условным неприменением наказания. Но в этот раз уйти от расплаты инвалиду не удалось. По совокупности всех преступлений суд приговорил его к году и 9 месяцам лишения свободы, передает belta.by.

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