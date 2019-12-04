2019-12-04T13:36:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Еще 7 белорусских банков подключились к сервису Apple Pay

Расплачиваться можно с помощью телефона, часов, планшета
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Банки Беларуси присоединяются к "яблочной" технологии бесконтактных платежейБанки Беларуси присоединяются к "яблочной" технологии бесконтактных платежейФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Беларуси платежный сервис Apple Pay заработал 19 ноября, но тогда он был доступен лишь для клиентов БПС-Сбербанка. За первые две недели к сервису подключилось около 15 000 клиентов. А с 4 декабря новшество доступно и для клиентов других банков: Альфа-Банка, БСБ Банка, Приорбанка, Беларусбанка, МТБанка, Белгазпромбанка и ВТБ-банка (Беларусь). Постепенно этот список будет расширяться, - сообщает «Белтелерадиокомпания».

Apple Pay позволяет расплачиваться гаджетами Apple, к которым привязана карта. Чтобы присоединиться к сервису, нужно зайти в приложение Wallet и зарегистрировать свою карту. Расплачиваться за покупки можно через телефон, часы или планшет. Чтобы осуществить транзакцию, достаточно преодолеть Touch ID или Face ID (аналог пин-кода) и поднести гаджет к бесконтактному платежному терминалу. Никаких комиссий за платежи Apple не берет.

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