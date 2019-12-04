2019-12-04T13:38:16+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: нужно развивать Минскую область, а не только «золотые земли» между кольцевыми

Об этом президент заявил на совещании с активом Минской области
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: БелТАФото: БелТА
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На совещании с активом Александр Лукашенко отметил свое особое отношение к Минской области - пристоличному и самому густонаселенному региону страны. Он заявил, что надо создавать новые предприятия равномерно:

- Александр Генрихович (Турчин. - Ред.), вы знаете, как работать с бизнесом любой формы собственности. Поэтому требую активизации деловой активности и повышения вклада предпринимательства в экономику региона, - сказал глава государства, обращаясь к губернатору. - Рассредоточив новые предприятия по всей территории, вы решите проблему равномерности развития области, а не только, как говорят в народе, "золотых земель" между первой и второй кольцевыми дорогами, - цитирует президента belta.by.

Лукашенко подчеркнул, что так как Минская область не имеет критических проблем, то новому руководству придется непросто:

- Мои требования вы знаете - останавливаться на достигнутом недопустимо. А значит, новому руководству придется показать еще большую положительную динамику. Для этого необходимо принципиально решать задачи, которые сегодня сдерживают возможности дополнительного роста, - подчеркнул он.

Напомним, что на днях Лукашенко провел кадровые перестановки. Он назначил министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого вице-премьера, а Александра Турчина, который раньше занимал этот пост, поставил губернатором Минской области.

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