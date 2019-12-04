2019-12-04T13:41:58+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко – о проблемах в образовании: «детей воспитывает либо улица, либо интернет»

О проблемах сигнализируют жители Минской области в своих обращениях
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Ответственность за воспитание ребенка лежит не только на учителях, но и на родителяхОтветственность за воспитание ребенка лежит не только на учителях, но и на родителяхФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В сфере образования множество нерешенных проблем, что и отметил Александр Лукашенко на совещании с активом Минской области. Президент напомнил, что он неоднократно давал указание навести порядок в школах, чтобы дети учились в безопасных и комфортных условиях. Но по имеющейся информации, некоторые школы Минской области далеки от этого: телосети в аварийном состоянии, пожарные извещатели не работают, а подвалы завалены хламом.

- А это безопасность детей! Необходимо обратить внимание на работу с семьями. Ответственность за воспитание ребенка лежит не только на учителе, но и на родителях. Пока взрослые выясняют, кто должен им заниматься - семья или школа, он предоставлен сам себе. В итоге детей воспитывает либо улица, либо интернет. А невнимание к ним слишком дорого нам обходится (как это было в Столбцовском районе), - цитирует президента belta.by.

Также Лукашенко отметил, что по-прежнему не решена проблема нехватки мест в учреждениях общего среднего образования по месту жительства. Например, в детских садах Минского района не хватает почти 5 тысяч мест.

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