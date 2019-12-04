Во время застолья женщина вонзила нож мужчине в живот

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Дело было в Лиде. 42-летний мужчина и две дамы устроили застолье. Но в ходе распития спиртных напитков произошла ссора. Одна из женщин вспылила, схватилась за нож и воткнула его в живот мужчине.

Фото: СК Беларуси

С тяжелыми травмами его доставили в больницу, а 50-летнюю даму задержали. Следователи изъяли с места преступления нож и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье УК РБ «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», - информирует Следственный комитет Беларуси.