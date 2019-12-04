2019-12-04T15:53:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорус попытался похитить куртку, а когда его поймали, проглотил монеты и сам себе вызвал «скорую»

Театр одного актера
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Современные проблемы требуют современных решенийСовременные проблемы требуют современных решенийФото: Раиса ЮДИНА
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Вечером 3 декабря в одном из торговых центров столицы сработала тревожная кнопка. Наряд группы задержания Октябрьского отдела Департамента охраны выбыл на сигнал и обнаружил любопытную картину.

Сама причина вызова охраны оказалась банальна - мужчина примерил куртку и «забыл» за нее заплатить. Но когда работники магазина пригрозили горе-покупателю милицией, тот плюхнулся на пол и вызвал сам себе «скорую». Прибывшим медикам он объяснил, что проглотил заточенные монеты. Правда, пояснить причину своего странного поступка мужчина не смог.

Рентген подтвердил: в желудке у горе-покупателя действительно находятся металлические предметы. Ему оказали медицинскую помощь, а по факту хищения куртки проводится проверка, сообщается в Телеграм-канале МВД Беларуси.

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@kpbel
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