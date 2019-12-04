Через брестскую границу незаконно пытались провезти свыше 500 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Нелегальный провоз денег через белорусскую границу - случай нередкий. Только в этом году брестские таможенники зафиксировали 75 эпизодов на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Но несмотря на высокий риск остаться без денег, люди все равно продолжают «забывать» декларировать крупные суммы. Например, в минувшем октябре попались четыре человека.

Первого нарушителя поймали в пункте пропуска Верхний Теребежов. Белорус ехал на фуре MAN и сказал пограничникам, что при себе имеет 1400 долларов. Однако при осмотре «всплыло» еще $15 600.

Фото: Брестская таможня

Еще троих украинцев поймали в Мокранах. 34-летний мужчина пересекал границу на микроавтобусе VOLKSWAGEN. Белорусским таможенникам он заявил, что декларировать ему нечего. Но оказалось, соврал - в машине «случайно» завалялось 17 400 долларов. Другой житель Украины пересекал границу пешком и тоже «налегке». Но у него нашли 14 300 долларов. А третий украинец перевозил не только 10 000 долларов, но и 914 евро.

Фото: Брестская таможня

В действиях граждан усматриваются нарушения законодательства, предусмотренные ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Поэтому каждый из этих случаев вышел боком для нарушителей: с большими суммами пришлось попрощаться. Часть наличных, которая превышала 10 000 долларов, была изъята до решения суда, - информирует Брестская таможня.