2019-12-04T17:26:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Жареные улитки, венгерские калачи: чем порадует торговля Минска к новогодним праздникам?

Глинтвейн тоже будет
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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С 22 декабря в столице заработает еще одна новогодняя ярмаркаС 22 декабря в столице заработает еще одна новогодняя ярмаркаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Не только в Минске, но и во всей Беларуси полным ходом идет подготовка торговых объектов к рождественским праздникам. Украшают витрины и фасады, включают фонарики, продлевают время работы магазинов и разрабатывают меню для фуд-кортов.

Уже известно, чем и как будут удивлять минчан. Например, с 14 декабря по 15 января будет работать праздничная иллюминация, а на площадке около Дворца спорта и на Октябрьской площади состоится масштабный «Калядны кiрмаш». В нарядно украшенных домиках будут продавать новогоднюю атрибутику, сувениры и подарки. И, конечно же, торговать едой.

Заморить червячка предложат драниками и блинами с разными начинками, жареными улитками, бургерами, хот-догами, венгерскими калачами, шашлыками, закусками на мангале, мясом в тандыре и блюдами белорусско-литовской кухни. Найдется и чем запить - глинтвейном и другими напитками.

Кстати, в этом году в столице появится еще одна новая праздничная ярмарка под названием «Метелица». Она откроется на площадке у Комаровского рынка 22 декабря, - радует нас belta.by.

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