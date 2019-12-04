КП Беларусь
«Останемся ли мы на этом клочке земли хозяевами?» Лукашенко – о «главном экзамене» через полгода
По словам главы государства, «людей надо уважать»
Фото: БелТА
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В среду президент провел совещание с активом Минской области. Обсуждали и беспорядок в школах, и нехватку детских садов, и проблемы в семьях. А также Лукашенко намекнул, что через полгода нас ждет «главный экзамен»:
- Через полгода у нас главный экзамен. Я часто вам намекаю. Я не могу это сказать открыто и публично: нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать. И вы даже не представляете, с какой стороны для нас опасность больше. И залог нашего успеха – это работа с человеком, обычным человеком, которого мы позовем на избирательный участок.
Цена очень дорогая, - подчеркнул президент. - Останемся ли мы на этом клочке земли хозяевами или нет? И не только мы – наши дети, - цитирует Лукашенко телеканал «СТВ».