«Останемся ли мы на этом клочке земли хозяевами?» Лукашенко – о «главном экзамене» через полгода

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В среду президент провел совещание с активом Минской области. Обсуждали и беспорядок в школах, и нехватку детских садов, и проблемы в семьях. А также Лукашенко намекнул, что через полгода нас ждет «главный экзамен»:

- Через полгода у нас главный экзамен. Я часто вам намекаю. Я не могу это сказать открыто и публично: нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать. И вы даже не представляете, с какой стороны для нас опасность больше. И залог нашего успеха – это работа с человеком, обычным человеком, которого мы позовем на избирательный участок.

Цена очень дорогая, - подчеркнул президент. - Останемся ли мы на этом клочке земли хозяевами или нет? И не только мы – наши дети, - цитирует Лукашенко телеканал «СТВ».