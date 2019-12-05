2019-12-05T10:09:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Оформить электронный билет на поезд теперь можно по-белорусски

А на белорусскоязычной версии сайта БЧ мы заметили нелепую ошибку
Павел МИЦКЕВИЧ
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Это был первый билет на поезд по-белорусски. Фото: vk.com/umovymovyЭто был первый билет на поезд по-белорусски. Фото: vk.com/umovymovy
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Впервые в Беларуси появилась возможность купить на поезд электронный билет, оформленный на белорусском языке. Об этом рассказали в общественной кампании «Умовы для мовы», которая занимается расширением использования белорусского языка в сфере публичного обихода: спорте, бизнесе, рекламе, госслужбе.

По словам представителей кампании, возможность купить билет на мове появилась после того, как заработало мобильное приложение Белорусской железной дороги. Апплет имеет белорусскоязычную версию интерфейса, которая сразу устанавливается на устройство, если на нем избран белорусский язык.

По факту билет на двух языках - дублирование идет по-русски, но основной в проездном документе белорусский язык. А вот если покупать билет через белорусскоязычную версию сайта БЧ, билет все равно присылают по-русски.

Кстати, в белорусскоязычной версии обновленного сайта национального железнодорожного перевозчика мы заметили нелепую ошибку - в предложении: «У выпадку адсутнасці асабістага кабінета вяртанне праязных дакументаў можна вырабіць толькі ў білетнай касе на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь». Здесь неправильно использовано слово «вырабіць» - должно быть «выканаць». А «вырабіць» можно только какую-либо продукцию.

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