2019-12-04T18:25:41+03:00
Экономика
КП Беларусь

Подросли и доллар, и евро, и российский рубль: курс валют в Беларуси на 4 декабря

Белорусский рубль потерял позиции ко всем основным валютам
Надежда БУТОВИЧ
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Белрубль теряет позиции в валютной корзине.Белрубль теряет позиции в валютной корзине.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В среду, 4 декабря, в Беларуси определены новые курсы валют. Актуальную информацию по итогам прошедших торгов опубликовали на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Неделя для белорусского рубля проходит нелегко: дензнаки Беларуси в отношении к инвалюте то и дело теряют позицию. В этот раз белорусский рубль ослаб сразу к трем основным валютам: доллару, евро и рублю РФ.

Так «зеленые» увеличились в цене на ,0078 белрубля, и теперь стоимость одного доллара стала – 2,183 белорусского рубля.

Европейская валюта так же подорожала на 0,0084 рубля, стоимость одного евро с 4 декабря составляет 2,3464 белрубля.

Российский рубль, которые на торгах в понедельник, 2 декабря, стоял на месте, в среду пошел в рост: «прибавление» на 0,0096 рубля и 3,3008 белрубля за сотню рублей России.

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