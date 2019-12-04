На «вписке» в Минске 23-летний парень получил перелом черепа и разрыв печени

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Конфликт с тяжелыми последствиями произошел в одной из квартир на улице Калиновского в белорусской столице в начале декабря. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД.

«Нелегальная» вечеринка привела 23-летнего минчанина на больничную койку. Молодой человек на вписку приехал в компании друзей. Всего на флет собралось много молодежи: все с разных районов столицы, приезжие, а также несколько несовершеннолетних.

– Отдыхали весело, громко и со спиртным. На фоне алкоголя произошел конфликт внутри квартиры, «выяснять отношения» парни вышли в подъезд. В итоге один получил удар в спину из-за чего покатился с лестницы, он был сильно травмирован, и фигуранты позвонили в скорую помощь, – пояснили в пресс-службе.

Прибывшие медики диагностировали у 23-летнего минчанина перелом черепа, разрыв печени, обнаружили и другие тяжелые травмы.

– По факту причинения тяжелых телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Действия всех участников конфликта подвергаются правовой оценке, – уточнили правоохранители.

В МВД рассказали, что вписки или флэты популярны по всей Беларуси. На вечеринки молодежь собираются через соцсети, например, в группе «Минск-вписка» – более 45 тысяч подписчиков. Проходят нелегальные вечеринки чаще всего на съемных квартирах или коттеджах, там присутствует много алкоголя, нередки случаи употребления наркотиков. Нередко вписки заканчиваются драками или массовыми потасовками.

– Часто на таких «дискотека» проходят несанкционированные фото- или видеосъемки. «Операторы» снимают неприличные сюжеты: перебравших людей в неприглядном виде – кадры расходятся по интернету. Часто в таких сообществах появляются предложения или материалы эротического или порнографического характера. Напоминаем, что подросткам совсем не место на таких вечеринках, родителям, как минимум, стоит насторожиться, если ребенок собирается посетить флэт, – подчеркнули в МВД.