Верховный суд о снижении наказания осужденным за наркотики: «Есть правило так называемой обратной силы»

Этим летом депутаты проголосовали за изменения в антинаркотическую 328-ю статью. Сейчас те, кто осужден за наркотики, обращается в суд с просьбой снизить им срок наказания. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Суды рассматривают обращения тех, кто сидит по 328-ой статье в связи с поправками в Уголовный кодекс

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Этим летом депутаты проголосовали за изменения в антинаркотическую 328-ю статью. Так, сроки наказания в виде лишения свободы по двум частям этой статьи снизились на два года.

А не так давно в Администрации президента заявили, что осужденных по наркотическим статьям могут освободить из колонии под поручительство родителей. У многих осужденных за наркотики появилась надежда выйти на свободу досрочно.

- Если примут такие нормы, то они должны будут применяться в повседневной практике, - рассказал «Комсомолке» заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович.

- В связи с поправками в Уголовный кодекс осужденные по 328-ой антинаркотической статье обращаются в суд, подают ходатайства с просьбой снизить им наказание. Таких много дел?

- Я не считал. Но когда изменяется уголовный закон и он смягчается, то есть правило так называемой обратной силы, которое должно применяться. Это обычная практика при принятии каждого закона, который сокращает наказание. Неважно, что это - ответственность за наркотики или за какие-то другие преступления. Суды рассматривают сегодня подобного рода обращения.