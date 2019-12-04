Как в Лондоне и Ванкувере: угадаете, что общего у минского метрополитена с зарубежными подземками?

С появлением "бесконтакта" на 5% меньше людей стали платить за проезд в метро жетонами, и на 2,3% - проездными. Фото: sb.by.

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Технологичность метро в Минске была отмечена спикерами Второго международного транспортного форума в Минске, стартовавшего в Беларуси 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Минского метрополитена

На форуме заметили, что Беларусь – одна из ведущих и даже лидирующих стран в СНГ и в Восточной Европе, где на высоком уровне находится развитие платежных решений для городской инфраструктуры. «В этом вопросе Беларусь остается приоритетным рынком по привлечению инновационных транспортных решении ».

Кроме того, метро Минска стало третьим в мире, где на всех станциях сразу была введена система оплаты проезда при помощи бесконтактных банковских карт, смартфонов и других мобильных устройств.

– До этого подобное технологичное решение было применено только в метрополитенах Лондона и Ванкувера. За время, прошедшее после запуска «бесконтакта», в Минске проезд в метро по новой системе оплачивали владельцы банковских карт 208 банков из 83 стран, – уточнили эксперты форума.

Всего же оплаченные бесконтактным способом поездки составляют около 7 процентов от общего числа поездок. В октябре 2019 года поездку в метро «бесконтактом» оплатили почти 2 миллиона человек. Снижается и пользование жетонами, за тоже время (Прим: октябрь 2019 года) на 5 процентов меньше пассажиров, чем месяцем раньше, оплатили проезд жетонами, а проездными – более чем на 2 процента.