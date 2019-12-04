На новый год в Минске обещают -30 мороза

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Казалось бы, мы уже привыкли, что температура воздуха «за бортом» последние недели крутится вокруг нуля градусов. Но так будет не всегда. Если днем 15 декабря обещают +1, то уже к вечеру 16 декабря столбики термометров в Минске упадут до -11 градусов. Но морозы будут недолгими: уже днем 18 декабря будет +3, а 20 декабря – и вовсе +8.

Однако ближе к концу месяца ситуация снова изменится. По данным gismeteo.by, 26 декабря температура упадет ниже ноля. Дальше – больше. 27 декабря ночью будет -9 градусов, 28 декабря -16, 29 декабря -21. 30 и 31 декабря днем в Минске обещают -19 -21, а ночью -25. 1 января будет еще морознее: днем обещают -25, а ночью – рекордные -30.

Интересно, что другой погодный сервис accuweather.com – не так категоричен. 30 декабря в Минске он показывает 1 -3, 31 декабря 2 -3, 1 января 1 -3.

Сервисы «Яндекс.Погода» и «Рамблер Погода» показывают на эти дни -3 -5.