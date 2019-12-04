2019-12-05T00:13:29+03:00
Общество
КП Беларусь

На новый год в Минске обещают -30 мороза

Резкое похолодание прогнозируют 27 декабря, а первая репетиция будет 16 декабря
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
На новый год в Минске обещают -30 мороза. Фото: gismeteo.by.На новый год в Минске обещают -30 мороза. Фото: gismeteo.by.
Изменить размер текста:

Казалось бы, мы уже привыкли, что температура воздуха «за бортом» последние недели крутится вокруг нуля градусов. Но так будет не всегда. Если днем 15 декабря обещают +1, то уже к вечеру 16 декабря столбики термометров в Минске упадут до -11 градусов. Но морозы будут недолгими: уже днем 18 декабря будет +3, а 20 декабря – и вовсе +8.

Однако ближе к концу месяца ситуация снова изменится. По данным gismeteo.by, 26 декабря температура упадет ниже ноля. Дальше – больше. 27 декабря ночью будет -9 градусов, 28 декабря -16, 29 декабря -21. 30 и 31 декабря днем в Минске обещают -19 -21, а ночью -25. 1 января будет еще морознее: днем обещают -25, а ночью – рекордные -30.

Интересно, что другой погодный сервис accuweather.com – не так категоричен. 30 декабря в Минске он показывает 1 -3, 31 декабря 2 -3, 1 января 1 -3.

Сервисы «Яндекс.Погода» и «Рамблер Погода» показывают на эти дни -3 -5.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Ружанах приземлилось отправленное в августе из Германии на гелиевом шарике письмо, оно пролетело почти 1400 километров!
Появилось видео с ДТП в Светлогорске: спасатели деблокируют из BMW 38-летнего водителя
В Волковыске девушка хотела купить диски для Playstation, а в итоге осталась и без игр, и без денег
Видеофакт. Минчанин проснулся от того, что по квартире шарит воришка
Как в Лондоне и Ванкувере: угадаете, что общего у минского метрополитена с зарубежными подземками?
Верховный суд о снижении наказания осужденным за наркотики: «Есть правило так называемой обратной силы»
На «вписке» в Минске 23-летний парень получил перелом черепа и разрыв печени
Подросли и доллар, и евро, и российский рубль: курс валют в Беларуси на 4 декабря
«Останемся ли мы на этом клочке земли хозяевами?» Лукашенко – о «главном экзамене» через полгода
Жареные улитки, венгерские калачи: чем порадует торговля Минска к новогодним праздникам?
Через брестскую границу незаконно пытались провезти свыше 500 тысяч рублей
Погода на 5 декабря: желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана
Белорус попытался похитить куртку, а когда его поймали, проглотил монеты и сам себе вызвал «скорую»
Во время застолья женщина вонзила нож мужчине в живот
Лукашенко – о проблемах в образовании: «детей воспитывает либо улица, либо интернет»
Лукашенко: нужно развивать Минскую область, а не только «золотые земли» между кольцевыми