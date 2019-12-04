2019-12-04T20:16:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. Минчанин проснулся от того, что по квартире шарит воришка

Домушник воспользовался тем, что хозяин не запер квартиру
Надежда БУТОВИЧ
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Вор проходил по этажам, пробуя, а вдруг дверь не заперли?.. Фото: pixabay.com.Вор проходил по этажам, пробуя, а вдруг дверь не заперли?.. Фото: pixabay.com.
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В Минске во вторник, 3 декабря, правоохранители задержали так называемого «ручечника». Об этом пресс-служба МВД сообщила в официальном Telegram-аккаунте.

Вызов в Депохраны поступил со столичной улицы Горецкого. Хозяин одной из квартир рассказал прибывшим правоохранителям, что неизвестный мужчина проник к нему в дом и убежал со смартфоном, пачкой сигарет и деньгами. Заметил домушника мужчина случайно: спал, да вдруг проснулся от неясного шороха. Минчанин от растерянности только и успел, что спросил у вора, что он такое делает, а тот – был таков.

– Позже в ходе проверки выяснилось, что вор – обычный «ручечник». Он проникает в многоэтажки и педантично проходит по всем этажам, дергая за ручки входных дверей. Если откроется – отличный шанс для легкой наживы, – пояснили в пресс-службе.

Задержали незатейливого вора на четвертом этаже дома на лестничной клетке. Отпирался злоумышленник по сценарию «Иронии судьбы»: «Перепутал этажи, и вход в квартиру похожий».

– Хозяин опознал в задержанном «своего» домушника, при себе у мужчины оказались украденные деньги и мобильник. Против него возбуждено уголовное дело, – добавили в МВД.

В Минске сотрудники Департамента охраны задержали ручечника .Подробности - в телеграм-канале "Пресс-секретарь МВД Беларуси" https://t.me/pressmvd/743

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