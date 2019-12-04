В Волковыске девушка хотела купить диски для Playstation, а в итоге осталась и без игр, и без денег

Хотела новые диски для игровой консоли, а осталась ни с чем. Фото: pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

В милицию обратилась 32-летняя жительница Волковыска, которая оказалась жертвой интернет-мошенника. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.

В соцсетях горожанка нашла объявление о продаже игровых дисков для «Sony Playstation». Женщина давно хотела «обновки» для своей игровой консоли и решила связаться продавцом. Переписка прошла успешно, условились, что покупательница отправит 130 белорусских рублей, а взамен получит диски.

– Сценарий таких сделок давно известен: граждане перечисляют деньги, а продавцы просто-напросто исчезают. Так произошло и в этом случае: после того, как виртуальный продавец получил деньги, он перестал отвечать на звонки, не читал сообщения от покупательницы в переписке в соцсети. К счастью, нечистым на руку продавцом оказался гражданин Беларуси, а не мошенник из-за рубежа, с ним идет разбирательство, – пояснили в пресс-службе.

В мошенничестве подозревается 27-летний житель Гомельской области, ему грозит уголовная статья по обвинению в мошенничестве.

Число преступлений подобного рода в последние время растет. Отчасти и потому, что мошенники думают, что если создают в интернете страничку с вымышленным именем, на их след милиция не выйдет, но это не так! «В милиции высокий уровень технического оснащения, грамотные специалисты, которые способны оперативно раскрывать преступления в сфере высоких технологий», – добавили в УВД.