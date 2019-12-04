2019-12-04T21:19:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Появилось видео с ДТП в Светлогорске: спасатели деблокируют из BMW 38-летнего водителя

Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали
Надежда БУТОВИЧ
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Машина съехала в кювет, ударилась в столб и перевернулась. Фото: МЧС.Машина съехала в кювет, ударилась в столб и перевернулась. Фото: МЧС.
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Теплая для декабря погода около ноля градусов и ночные заморозки превращают дороги в Беларуси в каток. Подобная серьезная авария, обусловленная погодными условиями, произошла в Светлогорске ночью в среду, 4 декабря. Об этом проинформировали в пресс-службе УМЧС по Гомельской области.

ДТП произошло около 01.20 часов, спустя несколько минут дежурный РОВД позвонил в МЧС и сообщил, что в перевернувшемся в районе старого городского кладбище авто заблокирован водитель.

– Прибывшие по вызову на улицу Лазо спасатели установили, что в ДТП попала легковая «БМВ», 2008 года выпуска. Машин съехала в кювет, на полном ходу врезалась в столб и перевернулась. В иномарке в момент аварии находился только водитель. 38-летнего мужчину зажало в искореженной легковушке, – пояснили в пресс-службе.

Для освобождения пострадавшего сотрудники МЧС применили гидравлический инструмент. Деблокированного передали медикам, с многочисленными травмами он был госпитализирован в центральную райбольницу Светлогорска.

04.12.2019. ДТП Светлогорск.Подробная информация https://gomel.mchs.gov.by/novosti/289589/

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